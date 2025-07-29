За год объем ввода новых квартир в Перми сократился на 59 процентов

По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», суммарный объем нового жилья в Перми составил 1 799 лотов. На конец июля полный объем на рынке первичной недвижимости составляет более 542 тыс. м2 или 10,6 тыс. лотов. Больше всего двухкомнатных и однокомнатных квартир. Аналитики говорят, что при текущем объеме остатков городу потребуется около двух лет для реализации всего объема первичного жилья в строящихся и сданных объектах.

«Говорить о "глобальной"затоваренности рынка первичной недвижимости в Перми пока рано. Можно сказать, что увеличивается доля "товарных остатков": то есть у застройщиков остается больше нереализованных квартир после сдачи дома в эксплуатацию. При этом некоторые девелоперы сейчас придерживают выход новых проектов на рынок», — комментирует директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.

Всего в первом полугодии 2025 начались продажи 59 новых жилых комплексов и корпусов, в ранее запущенных проектах. Чаще всего для строительства девелоперы выбирали Свердловский (старт 15 новых ЖК и дополнительных корпусов в сданных проектах), Дзержинский (14), Орджоникидзевский (11) и Индустриальный (9) районы.

Ранее мы рассказывали о том, что за шесть месяцев 2025 года стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Перми выросла, но меньше, чем в большинстве других городах-миллионниках.

Информационный обзор редакции.