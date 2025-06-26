Названа средняя стоимость квадратного метра во «вторичке»

Квадратный метр в Перми за полгода достиг 115,1 тыс. рублей — рост составил 2,25%. Такие данные предоставили аналитики витрины недвижимости Restate. По динамике цены Пермь оказалась на 12-м месте среди других миллионников.

В среднем по России рост цен составил около 3,9%. Лидерами стали Москва (+18,19%), Ростов-на-Дону (+17,40%), Новосибирск (+6,54%). Самая высокая стоимость квадратного метра по-прежнему в столице: 446 тыс. рублей, затем идут Санкт-Петербург с 247 тыс. рублей и Казань с 191 тыс. рублей.

Недавно мы рассказывали о том, где находится самая большая квартира в Перми: ее площадь превышает 570 м2.

Информационный обзор редакции.