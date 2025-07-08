Стоимость площади бывшего кинотеатра в «Колизей Синема» увеличилась более чем на 100 миллионов рублей

В объявлении указано, что помещение площадью более 6,5 тысяч кв метров свободного назначения. Новый владелец также сможет увеличить площадь в два раза.

В 2023 году, когда объект только выставили на продажу, его стоимость составляла 350 млн рублей. В течение двух лет она постепенно увеличивалась.

В начале прошлого года собственники торгового центра объявили о решении превратить «Колизей Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата.

Мы недавно делились, что в краевой столице на продажу выставили более 9,8 тысяч объектов недвижимости от застройщика.