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Стоимость площади бывшего кинотеатра в «Колизей Синема» увеличилась более чем на 100 миллионов рублей

В Перми уже два года ищут покупателя для площадей, расположенных на четвертом и пятом этажах ТРК «Колизей Синема». Ранее там находился кинотеатр «Синема Парк». Пять месяцев назад стоимость объекта составляла 420 млн рублей. Сейчас пространство оценивают уже в 526 млн рублей. Информация о повышении цены появилась на сайте «Авито».

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В объявлении указано, что помещение площадью более 6,5 тысяч кв метров свободного назначения. Новый владелец также сможет увеличить площадь в два раза.

В 2023 году, когда объект только выставили на продажу, его стоимость составляла 350 млн рублей. В течение двух лет она постепенно увеличивалась.

В начале прошлого года собственники торгового центра объявили о решении превратить «Колизей Синема» в досугово-развлекательный комплекс нового формата.

Мы недавно делились, что в краевой столице на продажу выставили более 9,8 тысяч объектов недвижимости от застройщика.

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