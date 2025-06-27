На продажу выставили рекордный объем жилья — полмиллиона квадратных метров

По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», динамика объема экспозиции на рынке первичной недвижимости Перми выросла на 2,4% по сравнению с апрелем 2025 года. Средняя стоимость «квадрата» также повысилась — с начала года на 4,6%. Сейчас она составляет 159,2 тыс. рублей.

Средний бюджет квартиры-студии в Перми на конец июня составляет 4,84 млн руб., «однушка» —6,6 млн рублей, «двушка» — 9,63 млн рублей. Более крупнометражное жилье начинается в среднем от 12,7 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о средней стоимости квадратного метра во «вторичке».

Информационный обзор редакции.