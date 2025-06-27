На продажу выставили рекордный объем жилья — полмиллиона квадратных метров

В Перми застройщики установили новый рекорд по объему выставленного жилья на первичном рынке недвижимости. На продажу выставили более 508 тыс. м2 или 9,8 тыс. объектов.
По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», динамика объема экспозиции на рынке первичной недвижимости Перми выросла на 2,4% по сравнению с апрелем 2025 года. Средняя стоимость «квадрата» также повысилась — с начала года на 4,6%. Сейчас она составляет 159,2 тыс. рублей.
Средний бюджет квартиры-студии в Перми на конец июня составляет 4,84 млн руб., «однушка» —6,6 млн рублей, «двушка» — 9,63 млн рублей. Более крупнометражное жилье начинается в среднем от 12,7 млн рублей.
Недавно мы рассказывали о средней стоимости квадратного метра во «вторичке».
Информационный обзор редакции.
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