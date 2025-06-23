Старинный дом с ризалитами выставили на продажу за 180 миллионов рублей

Недвижимость с вековой историей выставили на продажу на сайте «Авито». За нее хотят 180 млн рублей. Площадь дома — 1,4 тыс. м2, а земельного участка, на котором он находится — 19 соток, а во внутреннем дворике, по словам продавца, можно построить пятиэтажное здание.

У особняка два входа — один в офисную часть на второй и третий этажи, а другой — в Nebar, расположенный на первом этаже.

Ранее мы рассказывали о том, что в 11 километрах от Перми на продажу выставили полуостров.

Информационный обзор редакции.