Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Старинный дом с ризалитами выставили на продажу за 180 миллионов рублей

На продажу в Перми планируют продать историческое здание XIX века на улице Советская. Это объект культурного наследия «Дом купца А.А. Боброва», с фасадом в стиле «национальный модерн».

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Недвижимость с вековой историей выставили на продажу на сайте «Авито». За нее хотят 180 млн рублей. Площадь дома — 1,4 тыс. м2, а земельного участка, на котором он находится — 19 соток, а во внутреннем дворике, по словам продавца, можно построить пятиэтажное здание.

У особняка два входа — один в офисную часть на второй и третий этажи, а другой — в Nebar, расположенный на первом этаже.

Ранее мы рассказывали о том, что в 11 километрах от Перми на продажу выставили полуостров.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: