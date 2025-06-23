Старинный дом с ризалитами выставили на продажу за 180 миллионов рублей

На продажу в Перми планируют продать историческое здание XIX века на улице Советская. Это объект культурного наследия «Дом купца А.А. Боброва», с фасадом в стиле «национальный модерн».
Недвижимость с вековой историей выставили на продажу на сайте «Авито». За нее хотят 180 млн рублей. Площадь дома — 1,4 тыс. м2, а земельного участка, на котором он находится — 19 соток, а во внутреннем дворике, по словам продавца, можно построить пятиэтажное здание.
У особняка два входа — один в офисную часть на второй и третий этажи, а другой — в Nebar, расположенный на первом этаже.
Ранее мы рассказывали о том, что в 11 километрах от Перми на продажу выставили полуостров.
Информационный обзор редакции.
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