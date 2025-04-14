В 11 километрах от Перми на продажу выставили полуостров

В объявлении о продаже на сайте «Авито» указано, что в собственности находятся 1,2 га земли, остальные 2 га — в долгосрочной аренде. Полуостров продают вместе с пятью бревенчатыми домами, к которым подведены коммуникации.

Въезд на полуостров охраняется, но попасть на него можно с воды — имеется пристань для катеров.

Недавно мы рассказывали о том, что 151-летнее историческое здание на Монастырской опять пытаются продать.

Информационный обзор редакции.