В 11 километрах от Перми на продажу выставили полуостров

В Пермском крае выставили на продажу полуостров площадью в 3,2 га. Он находится в 11 км от Перми, в поселке Камский Добрянского района, и окружен реками Кама и Шеметь. Его оценили в 107 млн рублей.
В объявлении о продаже на сайте «Авито» указано, что в собственности находятся 1,2 га земли, остальные 2 га — в долгосрочной аренде. Полуостров продают вместе с пятью бревенчатыми домами, к которым подведены коммуникации.
Въезд на полуостров охраняется, но попасть на него можно с воды — имеется пристань для катеров.
Недавно мы рассказывали о том, что 151-летнее историческое здание на Монастырской опять пытаются продать.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)