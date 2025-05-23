Средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла за месяц

Всего на витрине у застройщиков было выставлено более 9,7 тыс. лотов, их общая площадь приблизилась к 500 тыс. м2. По данным сервиса цифровой аналитики Объектив.РФ, чаще всего пермяки покупали квартиры площадью 30-40 м2: на них приходится 29,5% от всех проданных новостроек. 72,5% новых квартир жители Перми покупают с помощью ипотечного кредита, чаще всего это субсидированная программа семейной ипотеки с лимитом до 6 млн рублей.

«В нынешних реалиях рынка крайне сложно найти вариант двух- или трехкомнатной квартиры в комфортной локации, который впишется в столь скромный бюджет. Поэтому альтернативой становится либо выбор небольшого метража в 30-40 м2, либо использование комбинированной ипотеки, где часть суммы закрывается кредитом по субсидированной программе, а вторая часть — кредитом на стандартных условиях», — объяснила глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

Недавно мы делились интересной аналитикой на тему недвижимости: сколько лет нужно откладывать пермяку, чтобы накопить на «однушку» в Москве.

Информационный обзор редакции.