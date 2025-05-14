Известно, сколько лет нужно откладывать пермякам, чтобы накопить на «однушку» в Москве

16,9 лет нужно среднестатистическому пермяку, чтобы накопить на «однушку» в столице. Для этого придется откладывать около 73 тыс. рублей в месяц — предполагается, что это средняя зарплата в регионе. Исследование, основанное на данных Росстата и собственной аналитики, провели специалисты портала «Мир квартир». Среднюю стоимость московской квартиры оценили в 14,8 млн рублей.

Быстрее всего купить жилье смогут жители Чукотки — за 6,9 лет они должны откладывать по 178 тыс. рублей. Также быстрая покупка «однушки» в Москве, всего за 8,2 года, доступна самим москвичам, магаданцам и ненцам. Дальше всего, судя по результатам исследования, квартира от жителей республик Чечня и Дагестан, им потребуется 29,9 и 32,1 лет соответственно.

Недавно мы рассказывали о том, что весной снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках.

Информационный обзор редакции.