На улице Елькина планируют построить дом-«иглу»

В Перми появится 25-этажный жилой дом. Застройщик получил разрешение от министерства имущества Пермского края на возведение здания на улице Елькина.
Судя по данным из 2ГИС, ЖК будет называться Good Style, но сам застройщик СЗ «Империя» именует будущий дом «иглой». Он будет располагаться на 2,9 тыс. м2, в нем планируют разместить 11,2 тыс. м2 жилых помещений и 1,7 тыс. м2 коммерческих.
По данным «Коммерсанта», в 2022 году застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой увеличить этажность дома. Ранее планировалось, что ЖК будет десятиэтажным.
Недавно мы рассказывали о строительстве ЖК в Камской долине: его концепция будет посвящена четырем стихиям.
Информационный обзор редакции.
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