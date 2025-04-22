На улице Елькина планируют построить дом-«иглу»

Судя по данным из 2ГИС, ЖК будет называться Good Style, но сам застройщик СЗ «Империя» именует будущий дом «иглой». Он будет располагаться на 2,9 тыс. м2, в нем планируют разместить 11,2 тыс. м2 жилых помещений и 1,7 тыс. м2 коммерческих.

По данным «Коммерсанта», в 2022 году застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой увеличить этажность дома. Ранее планировалось, что ЖК будет десятиэтажным.

Недавно мы рассказывали о строительстве ЖК в Камской долине: его концепция будет посвящена четырем стихиям.

Информационный обзор редакции.