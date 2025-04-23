Весной снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках

С начала весны средняя цена за квадратный метр первичного жилья в Перми снизились на 6% (или 10 тыс. рублей за «квадрат»). Теперь она составляет 156 тыс. рублей.

На вторичном рынке случилась такая же ситуация, и Пермь стала единственным миллионником, где снизились цены на жилье. Квадратный метр на «вторичке» в среднем стоит 116 тыс. рублей.

Недавно мы рассказывали о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку на «однушку».

Информационный обзор редакции.