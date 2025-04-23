Весной снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках

Цены на новостройки в городах-миллионниках пошли вверх. Но Пермь и Екатеринбург показывают обратную динамику, сообщают аналитики витрины недвижимости Restate.
С начала весны средняя цена за квадратный метр первичного жилья в Перми снизились на 6% (или 10 тыс. рублей за «квадрат»). Теперь она составляет 156 тыс. рублей.
На вторичном рынке случилась такая же ситуация, и Пермь стала единственным миллионником, где снизились цены на жилье. Квадратный метр на «вторичке» в среднем стоит 116 тыс. рублей.
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Информационный обзор редакции.
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