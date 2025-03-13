Известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку на «однушку»

Исследование приводили во 16 городах-миллионниках аналитики «РБК Недвижимости», основываясь на данные ЕИСЖС и Росстата. В итоге получить ипотеку на «однушку» в Перми, нужно зарабатывать ежемесячно по 129,6 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры в 35 м2 составит 4,7 млн рублей, а ипотечный платеж превысит 77 тыс. рублей. Требуемая банком зарплата в Перми превышает среднюю по региону в два раза.

Больше всего нужно зарабатывать жителям Москвы — 341,4 тыс. рублей для «однушки» за 12,34 млн руб. А в Казани для одобрения недостаточно даже трех зарплат — требуемая банком превышает среднюю по региону в 3,2 раза. Это самый большой показатель среди 16 городов.

Недавно мы рассказывали о том, что за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми выросла на 13%.

Информационный обзор редакции.