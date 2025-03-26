151-летнее историческое здание на Монастырской опять пытаются продать

В 2022-2024 годах в старинном здании проводили ремонт: заменили кровли и окна, отреставрировали фасады. Кстати, памятник архитектуры пытались продать и в прошлом году, но тогда за него просили на 1 млн рублей меньше. В объявлении на «Авито» указано, что «Торговая баня мещанки Кашиной», что будет идеальна под гостиницу или хостел.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выставили на продажу кафе Barberry.Cabare, которое открылось в конце 2024 года.

Информационный обзор редакции.