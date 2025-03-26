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151-летнее историческое здание на Монастырской опять пытаются продать

В Перми опять выставили на продажу здание на улице Монастырская, чей возраст насчитывает 151 год. Оно известно как «Торговая баня мещанки Е.П.Кашиной» и считается памятником архитектуры регионального значения.

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В 2022-2024 годах в старинном здании проводили ремонт: заменили кровли и окна, отреставрировали фасады. Кстати, памятник архитектуры пытались продать и в прошлом году, но тогда за него просили на 1 млн рублей меньше. В объявлении на «Авито» указано, что «Торговая баня мещанки Кашиной», что будет идеальна под гостиницу или хостел.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выставили на продажу кафе Barberry.Cabare, которое открылось в конце 2024 года.

Информационный обзор редакции.

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