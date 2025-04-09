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Стоимость вторичного жилья в Перми начала расти

Весной 2025 года в большинстве городов-миллионников наблюдается неожиданная тенденция: цены на вторичное жилье стали расти быстрее, чем на «первичке». Пермь попала в их число.

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Стоимость квадратного метра на «вторичке» в Перми, конечно, не обгоняет новостройки, но показывает рост. По данным на 7 апреля она равна 116 тыс. рублей. За три месяца цена выросла на 3%. А стоимость «квадрата» в новостройках Перми, напротив, за это время снизилась на 2,5%. Сейчас она составляет 156 тыс. рублей.

Представители витрины недвижимости Restate объясняют повышенный интерес к «новой вторичке»  условиями семейной ипотеки, в которые не «вписываются» большинство покупателей. «По качеству они сопоставимы, не требуется ждать окончания строительства, видно качество ремонта и вид из окон. А главное — цена: такие квартиры зачастую дешевле и подлежат торгу, чего в случае с новостройкой добиться сложно. Все это усиливает интерес к "вторичке" и подталкивает рост цен», — говорит директор по развитию Restate Евгения Домрачева.

Недавно мы рассказывали о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку на «однушку».

Информационный обзор редакции.

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