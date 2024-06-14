Владелец Центрального рынка отказался продать его под застройку

Застройка Центрального рынка в Перми может отложиться на неопределенное время. Владелец территории, Реваз Шенгелия, отказался продавать его девелоперам.

Как сообщает «Коммерсант», несколько компаний предложили бизнесмену купить Центральный рынок под строительство жилых домов. Речь об участке, ограниченном улицами Пушкина, Борчанинова и Эпроновской, переулком Баковым, шоссе Космонавтов и Колхозной площадью.

Вместе с тем, уже готовятся к застройке несколько площадок, окружающих Центральный рынок. Участок, ограниченный шоссе Космонавтов, переулком Баковым и улицей Эпроновской будет развивать «Ингруп», а территорию бывшей «Гачи» освоит «Талан». На Пушкина, 91 строит жилой дом «ПМД».