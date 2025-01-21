Известна средняя стоимость квадратного метра в новостройках в январе

По данным на январь 2025 года, в городе продается около 9,5 тыс. квартир или 494,6 тыс. м2 жилья. Сейчас цена «квадрата» на рынке первичной недвижимости в Перми стагнирует и предпосылок для снижения пока нет. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.РФ».

«В целом перспектива первых кварталов 2025 года не предполагает быстрого восстановления рынка и снижения цен на новостройки по объективным причинам: на это указывает высокая ключевая ставка, нестабильный курс рубля и текущий уровень инфляции», — объясняет руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми может сократиться на 16% количество сданных новостроек.

Информационный обзор редакции.