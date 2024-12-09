Количество сданных новостроек в этом году сократится

Ожидается, что в Перми в 2024 году сдадут 430 тыс. м2 жилой недвижимости. Такие цифры приводит «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков «Яндекс Недвижимость». Самое большое сокращение новостроек ожидается в Нижнем Новгороде — на 29%. В нескольких городах, напротив, ввод жилья вырастет: среди них Москва и Казань.

Эксперты говорят, что объемы ввода жилья снизятся из-за высокого уровня ставки по кредитам: ипотека станет менее доступной, поэтому уменьшится спрос на квартиры.

Информационный обзор редакции.