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Количество сданных новостроек в этом году сократится

В Перми может сократиться на 16% количество сданных новостроек. Город попал в число девяти миллионников, в которых, по прогнозам экспертов, ввод жилья уменьшится по сравнению с 2023 годом.

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Ожидается, что в Перми в 2024 году сдадут 430 тыс. м2 жилой недвижимости. Такие цифры приводит «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков «Яндекс Недвижимость». Самое большое сокращение новостроек ожидается в Нижнем Новгороде — на 29%. В нескольких городах, напротив, ввод жилья вырастет: среди них Москва и Казань.

Эксперты говорят, что объемы ввода жилья снизятся из-за высокого уровня ставки по кредитам: ипотека станет менее доступной, поэтому уменьшится спрос на квартиры.

Информационный обзор редакции.

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