За год стоимость новостроек в Перми выросла больше, чем на четверть

За год в Перми новое жилье выросло в цене на 28% или на 34 тыс. рублей за м2. Если в начале года квадратный метр стоил в среднем 119 тыс. рублей, то в середине декабря он достиг 153 тыс. рублей. Эксперты по недвижимости отмечают, что резкий рост был только на одном отрезке — с февраля по апрель, затем цены вели себя более спокойно. Больше, чем в Перми новостройки выросли в цене только во Владивостоке — +31%.

На рынке вторичного жилья в течение года практически во всех городах наблюдалась стагнация. В Перми стоимость квадратного метра выросла на 6% — со 105 тыс. до 112 тыс. рублей. Сильнее всего, на 62%, квадратный метр вырос в Сочи.

Недавно мы рассказывали об одном интересном исследовании: количество сданных новостроек в этом году сократится.

Информационный обзор редакции.