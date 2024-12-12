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За год стоимость аренды квартир в Перми выросла так же, как и в Москве

Аренда квартир в Перми за год выросла так же, как и в Москве — на 4%. График изменения стоимости жилья был даже более волнообразный, чем в столице, отметили специалисты витрины недвижимости Restate.

Freepik

Исследование проводили в городах-миллионниках. Летом на рынке жилой аренды наблюдался бурный рост, а осенью случился откат. Судя по графику, в Перми самая большая средняя стоимость на уровне 30 тыс. рублей была с конца мая по начало июля.

«Аренда здесь не подчинялась общим правилам и начала расти задолго до отмены льготной ипотеки, а в июле, наоборот, сильно подешевела. Еще один локальный пик был достигнут к сентябрю (очевидно, помогли студенты), а в декабре, как и в столице, статус-кво был восстановлен: итоговая разница за год составила почти неразличимую 1 тыс. рублей в месяц», — заметили в Restate.

Ранее мы рассказывали о том, почему количество новостроек в Перми в этом году сократится.

Информационный обзор редакции.

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