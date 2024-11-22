Известно, сколько стоит самая дорогая квартира на «вторичке» в городе

Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом стоит 58 млн рублей. Она находится в ЖК «Лазурные купола» на Советской. Ее площадь — 129,8 м2. Кроме трех комнат имеются холл, два санузла и две лоджии. «Среди всех городов-миллиоников ПФО Пермь отличается самыми скромными расценками на вторичную недвижимость премиум-класса. На местном рынке нет объектов дороже 58 млн рублей», — цитирует экспертов ЦИАН «Новый компаньон».

Самой дорогой квартирой, выставленной на продажу в городах ПФО, стала пятикомнатная в Казани. Жилье площадью в 233,8 м2 оценили в 369,5 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермь была в тройке городов, где сильнее всего выросла стоимость вторичного жилья.

Информационный обзор редакции.