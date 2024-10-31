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Пермь попала в тройку городов, где сильнее всего выросла стоимость вторичного жилья

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Пермь попала в список лидеров среди городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье по итогам октября 2024 года. Стоимость выросла на 1% за 1 м2.

По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», стоимость «вторички» выросла до 100 тыс. рублей. По динамике Пермь попала на третье место. Первое у Краснодара, за месяц цена за квадратный метр выросла на 1,4% (до 119 тыс. рублей). На втором — Москва с увеличением на 1,3% (до 337 тыс. рублей).

В целом в России за месяц стоимость вторичного жилья выросла на 0,4%. Средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет 134 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что квартиры на вторичном рынке выросли в цене за полгода.

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