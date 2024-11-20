Пермь стала лидером по росту цен на новостройки за осень

Квадратный метр в Перми подорожал на 12 тыс. рублей или 8%. Причем основной рост пришелся на февраль-март 2024 года. Квартиры в строящихся домах стоят на 40% дороже, чем на вторичном рынке, хотя прошлой зимой разница была не такая большая. Также самое большое увеличение стоимости за осень было в Омске (+10%) и Челябинске (+9%).

Эксперты отмечают, что цены на новостройки в Перми почти сравнялись соседним Екатеринбургом. Осенью был высокий спрос на квартиры в готовых домах, на которых распространяются условия семейной ипотеки.

Недавно Пермь назвали городом с самым минимальным сроком обременения по ипотеке на новостройки среди миллионников.

Информационный обзор редакции.