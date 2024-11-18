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Пермь назвали городом с самым коротким сроком ипотеки

Пермь стала городом с самым минимальным сроком обременения по ипотеке на новостройки среди миллионников. Данные опубликовало РИА «Недвижимость» со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro. Ее специалисты изучили первичный рынок 15 городов России с населением от 1 миллиона человек за 2022-2024 годы.

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В Перми максимальный срок обременения составил 21 год и 10 месяцев. С разрывом в несколько лет идут Челябинск (24 года) и Самара (24 года и 10 месяцев). Среди других городов-миллионников самый большой срок зафиксировали в Краснодаре — 28 лет и 4 месяца. Также длинные сроки обременения у Казани и Уфы (27 лет 8 месяцев и 27 лет соответственно).

Отметим, недавно Центробанк установил ограничения на максимальный срок — ипотеку будут выдавать не более чем на 30 лет.

Информационный обзор редакции.

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