Аренда однокомнатной квартиры за год подорожала на 61 процент

Стоимость аренды «однушек» в Перми выросла за год на 61%. По данным портала «Мир квартир», этот показатель считается одним из самых высоких в стране. В среднем в России зафиксировали подорожание на 32%.
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми достигла 28,6 тыс. рублей в месяц. «Двушки» и «трешки» на съем также выросли в цене: на 34% до 33,5 тыс. рублей и на 21% до 41,6 тыс. рублей соответственно.
Специалисты «Мира квартир» говорят, что рост стоимости аренды квартир в Перми вырос из-за того, что снизилась доступность льготной ипотеки.
Кстати! Пермь попала в тройку городов, где сильнее всего выросла стоимость вторичного жилья.
Информационный обзор редакции.
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