Аренда однокомнатной квартиры за год подорожала на 61 процент

За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми достигла 28,6 тыс. рублей в месяц. «Двушки» и «трешки» на съем также выросли в цене: на 34% до 33,5 тыс. рублей и на 21% до 41,6 тыс. рублей соответственно.

Специалисты «Мира квартир» говорят, что рост стоимости аренды квартир в Перми вырос из-за того, что снизилась доступность льготной ипотеки.

Кстати! Пермь попала в тройку городов, где сильнее всего выросла стоимость вторичного жилья.

Информационный обзор редакции.