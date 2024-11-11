Пермский край попал в топ-20 регионов по соотношению ипотечного платежа и средней зарплаты

Пермский край занял 19-е место среди регионов России по соотношению ипотечных платежей к средней зарплате. «РИА Рейтинг» проанализировали аннуитетные платежи по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате для двух работающих с сентября 2023 года по август 2024 года. Чтобы рассчитать ипотечный платеж, специалисты использовали среднюю рыночную ставку крупнейших банков.

В Пермском крае соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух членов семьи составляет 49,5%. При этом размер платежа составляет 59,2 тыс. рублей, а средний размер кредита 2,8 млн рублей.

Самое благоприятное соотношение платежа и зарплаты, по данным «РИА Рейтинг», Чукотском (28,8%), Ненецком (30,7%) и Ямало-Ненецком (32,1%) автономных округах. В конце рейтинга находятся Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. Здесь соотношение составляет 129,3%, 116,1% и 99,8% соответственно.

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