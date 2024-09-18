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Недвижимость

Известно, как сильно отличается средняя стоимость на новостройки и вторичное жилье

Shutterstock

Пермь попала в пятерку городов-миллионников, где имеется большой разрыв между средним ценником на первичоном и вторичном рынках недвижимости. По данным витрины недвижимости Restate на сентябрь, он составляет 33%.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Перми составляет 141 тыс. рублей, в более старом жилье — 106 тыс. рублей. С таким показателем город находится на пятом месте.

Самый большой разрыв в 50% и более между «первичкой» и «вторичкой» — в Волгограде и Челябинске. Одинаковая средняя стоимость жилья в Казани. Еще в семи городах обратная ситуация. Вторичное жилье стоит дороже, чем новостройки в Москве, Севастополе, Красноярске.

По данным другого агентства, цены на новостройки в Перми — в числе самых доступных по сравнению с другими городами-миллионниками.

Информационный обзор редакции.

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