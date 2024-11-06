Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась за месяц

Пермь попала в число городов, где в октябре сильнее всего снизилась стоимость новостроек. К такому выводу пришли аналитики «Мира квартир», изучив изменение цен за месяц в 70 крупных городах России.

За месяц в Перми стоимость квадратного метра упала на 0,7% и составила 136,2 тыс. рублей. Самое сильное снижение отметили в Калуге (-2,8%) и Чите (-2,4%). По данным «Мира квартир», среднестатистическая квартира в Перми также стала дешевле — на 2,2% (сейчас она равна 6,6 млн рублей). Но лидерами здесь стали Новокузнецк (-7,8%) и Нижний Тагил (-7,2%).

Причиной снижения стоимости квартир эксперты называют отсутствие массовой программы льготной ипотеки и исчерпания лимитов по семейной. Но в среднем по России стоимость лота ушла в минус несильно: -0,1% за месяц, а вот «квадрат», наоборот, вырос на 0,7%.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермь попала в тройку городов, где сильнее всего выросла стоимость вторичного жилья.

Информационный обзор редакции.