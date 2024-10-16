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Недвижимость

Квартиры на вторичном рынке выросли в цене за полгода

Shutterstock

Цены на квартиры в Перми во втором полугодии 2024 года остались на таком же уровне. Но это касается только первичного жителя. Исследование стоимости квартир в городах-миллионниках составило агентство Restate.

Квадратный метр в новостройке стоит 146 тыс. рублей, как и полгода назад. Но на «вторичке» есть небольшой прирост, на 5%. Сейчас стоимость «квадрата» достигает 111 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что летом новостройки стали покупать почти на треть меньше.

Информационный обзор редакции.

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