Квартиры на вторичном рынке выросли в цене за полгода

Цены на квартиры в Перми во втором полугодии 2024 года остались на таком же уровне. Но это касается только первичного жителя. Исследование стоимости квартир в городах-миллионниках составило агентство Restate.

Квадратный метр в новостройке стоит 146 тыс. рублей, как и полгода назад. Но на «вторичке» есть небольшой прирост, на 5%. Сейчас стоимость «квадрата» достигает 111 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что летом новостройки стали покупать почти на треть меньше.

Информационный обзор редакции.