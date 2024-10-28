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Недвижимость

Известно, какой жилой комплекс построят на месте «китайского рынка»

ПЗСП

Застройщик ПЗСП получил разрешение госэкспертизы на строительство жилого дома на Кронштадтской, 39, на месте, где раньше был «китайский рынок». Новостройка будет состоять из трех секций в 24 этажа и трех 10 этажей.

Общая жилая площадь составит 49,6 тыс.м2, также в здании разместят коммерческую и офисную недвижимость. Внутри стилобата будет подземная парковка, а сверху построят детскую площадку и места для отдыха взрослых.

По данным «Коммерсанта», строительство разобьют на четыре этапа: первый предполагает сдачу монолитной секции ближе к Кронштадтской во втором квартале 2027 года, срок введения последнего объекта — I квартал 2028-го.

Ранее мы рассказывали, что на месте недостроя бывшей фармакадемии построят жилой комплекс в скандинавском стиле.

Информационный обзор редакции.

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