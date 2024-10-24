На месте недостроя фармакадемии появится ЖК в скандинавском стиле

На бульваре Гагарина, в районе Южной дамбы, на месте, где находилось недостроенное общежитие фармакадемии, будут строить многоквартирный жилой дом. Проект получил положительное заключение экспертизы.

Жилой комплекс будет построен в скандинавском стиле, его название — «Грёнхольм». Всего на территории должны построить четыре корпуса. Высота домов не превысит шесть этажей. На крышах оборудуют террасы для отдыха, а во дворе установят фонтан.

Строительством «Грёнхольма» займется структура девелопера Yarus group. Как сообщает «Новый компаньон», компания купила на аукционе на 367 млн рублей территорию на бульваре Гагарина, 70, 72а, 74 и 76 в 2022 году. В июне 2025 года краевое министерство имущества выдало разрешение на строительство первого дома. Закончить строительство планировали к 2026 году.

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Информационный обзор редакции.