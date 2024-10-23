Названы пять самых дорогих по стоимости квадратного метра ЖК

По итогам сентября 2024 года средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах Перми составила 138,5 тыс. рублей. За прошлый месяц в них продали 618 квартир. Такие данные приводят эксперты аналитической системы «PRO Метры».

Самыми дорогими по стоимости квадратного метра стали: ЖК «Кама» (251,7 тыс. руб.), «Дом на Советской» (248,2 тыс. руб.), «Сибирский квартал» (243,6 тыс. руб.), Slide (227 тыс. руб.) и Prime (207 тыс. руб.). Как считает директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач, доля новостроек бизнес-класса в Перми составляет 4-5%, и, скорее всего, заметного увеличения проектов в этом сегменте в ближайший год не будет.

По данным агентства, самая низкая стоимость квадратного метра оказалась в ЖК «Мастер квартал» — 89,6 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории старейшего хлебозавода снесут десять построек для строительства жилого комплекса.

Информационный обзор редакции.