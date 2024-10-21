На территории старейшего хлебозавода снесут десять построек

На территории бывшего хлебозавода №1 на Окулова снесут 10 отдельно стоящих строений. Они не являются объектами культурного наследия, но рядом с ними находится «Завод спиртоочистительный». Документация для демонтажа построек прошла историко-культурную экспертизу.

Как сообщает «Коммерсант» с отсылкой на генерального директора «Пермглавснаба» Владимира Занина, сроки демонтажа объектов утвердят позже, пока в компании работают над концепцией будущего жилого комплекса.

Напомним, в конце 2023 года застройщик приобрел комплекс зданий бывшего хлебозавода №1 на Окулова. Администрация продавала 10 объектов недвижимости с земельным участком площадью 7 тыс. м2. Само историческое здание хлебозавода пообещали сохранить.

Ранее мы рассказывали о том, что самому зданию завода вернут исторический цвет. В здании на Окулова с 1889 года работал спирто-ректификационный завод купца Ивана Суслина. В производственном корпусе в 1930-м был размещен хлебозавод №1 (в те годы он звался хлебозаводом им. 8 Марта Пермско-Мотовилихинского ЦРК).