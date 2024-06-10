На Толмачева планируют построить жилой дом высотой в 100 метров

Долгострой на Толмачева, 3 будет достраивать японский девелопер Yunika, точнее его российская структура ООО «Юника Инвест». Членам регионального градсовета представили концепцию многоэтажного дома, сообщает «Коммерсант», и ее одобрили.

На месте долгостроя на Толмачева возведут дом в 32 этажа и высотой 100 м. Проект предполагает, что жилая башня будет в глубине, а коммерческие площади разместятся вдоль дороги. В новостройке также появятся двор-патио и паркинг. Внешний вид будущего жилого комплекса будет соответствовать знаковым объектам, которые находятся неподалеку: ПГНИУ, вокзал Пермь-2, «Театр-Театр», порт. В основном фасад новостройки будет выполнен из металла и кирпича.

Жилой дом на Толмачева, 3 начал возводить «Трест №14», объект достроили до шестого этажа. Застройщик обанкротился, а долгострой и участок под ним выкупил японский девелопер.