Летом новостройки стали покупать почти на треть меньше

Продажи новостроек в Перми за лето упали на 27% по сравнению с 2023 годом. Было совершено 2604 сделки. Данные в 10 городах-миллионниках с июня по август проанализировали эксперты телеграм-канала Прожектор новостроек.

При этом в среднем по стране продажи первичного жилья упали на 23%. Сильнее всего — на 29% — в Ростове-на-Дону. Меньше всего тенденция ощущается в Уфе (падение на 9%). Москвы и Санкт-Петербурга в этом исследовании не было.

По данным экспертов РБК, причина снижения продаж новостроек связана с отменой льготной ипотеки и снижением количества льготных программ. Оно может продолжится и дойти до 50%.

Разрыв между стоимостью квартиры в новостройке и на вторичном рынке в Перми большой. Город входит с ним в пятерку миллионников. По данным другого исследования, в сентябре разрыв составил 33%.

Информационный обзор редакции.