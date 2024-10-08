Снос недостроенного здания на Окулова, 11, который находится в районе Коммунального моста, оценили в 8,2 млн рублей. Объект готов на 15%, построены котлован и фундамент, его и надо демонтировать.

Экспертиза показала, что у конструкции многочисленные трещины и отслоения. Снести фундамент недостроя на Окулова должны до 30 ноября 2024 года. Сейчас власти ищут для этого подрядчика.

На участке планировали построить жилой дом «Люверс», но застройщик был признан банкротом. Также здесь собирались возвести новую сцену театра оперы и балета. По последним данным, на участке, который располагается в квартале №5, намерены построить бизнес-центр дочерней компании «Лукойла».