В районе Коммунального моста снесут недострой

В районе Коммунального моста, на Окулова, 11 снесут фундамент недостроенного здания. Ранее власти планировали разместить на этом участке новое здание театра оперы и балета.

В документах на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия, указано, что объект готов на 15%, построены котлован и фундамент. У конструкции имеются многочисленные трещины, отслоения, сколы бетона и осыпания стенки котлована.

Участок располагается в квартале №5, ограниченном улицами Попова, Монастырская, Окулова и Осинская. Здесь к 2028 году дочерняя компания «Лукойла» планирует построить бизнес-центр. Его высота будет 25-30 этажей.