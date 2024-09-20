Известно, сколько зарплат надо для покупки «однушки» в Перми

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Перми, нужно откладывать зарплату 4,5 года. Такими данными поделились аналитики «Циан», изучив соотношение средней цены квадратного метра и среднего размера заработной платы в городах-миллионниках.

Для покупки «однушки» в Перми потребуется 45 среднегородских зарплат. Эксперты отмечают, что это очень хороший показатель — у пермяков получится накопить на однокомнатную квартиру быстрее всех. К примеру, жителям Челябинска и Красноярска для покупки «однушки» нужно 59 зарплат, москвичам — 96, а петербуржцам — 93.

Кстати, такое же исследование проводили и несколько лет назад: в 2019 пермякам для покупки «однушки» требовалось 56 зарплат, а в 2023-м — 61.

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