Пермь попала в тройку городов, где ощутимо снизилась стоимость «вторички»

В июне 2024 года в Перми вторичное жилье подешевело на 0,3%. Средняя стоимость квадратного метра по данным сервиса «Яндекс. Недвижимость» составила 98 тыс. рублей.

Пермь попала в тройку городов, где ощутимее всего снизились цены квартиры. В этом же списке — Краснодар (-0,6%) и Челябинск (-0,4%). В среднем квартира на вторичном рынке обойдется в 4,5 млн рублей, ее метраж — 46 м2.

В целом по России в июне цены на вторичное жилье в городах-миллионниках стагнируют. Но если сравнивать с июнем 2023 года, то «вторичка» подорожала на 13,3%. Средняя стоимость квадратного метра в стране составила в июне 132 тыс. рублей.

Кстати, цены на вторичное жилье в Перми, по данным за май 2024 года, упали больше, чем в других городах.