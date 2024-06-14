Цена на вторичное жилье в Перми упали больше, чем в других городах

В Перми цены на вторичное жилье упали сильнее всего по сравнению с другими городами-миллионниками. Об этом свидетельствуют данные аналитики «Яндекс.Недвижимость».

В мае 2024 года в Перми стоимость «вторички» упала на 0,7% и составила 98 тыс. рублей за м2. В числе лидеров также оказались Екатеринбург (на 0,2%, до 115 тыс. руб.) и Москва (на 0,1%, до 332 тыс. руб.).

В целом в России рост цен на вторичное жилье стал замедляться. В мае 2024 года «квадратный метр» подешевел на 0,2%, средняя стоимость составила 131 тыс. рублей.

Причиной снижения стоимости «вторички», по мнению коммерческого директора «Яндекс. Недвижимости» Евгения Белокурова, стал рост числа предложений. «Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов», — отметил Белокуров.