Помещение бывшей «Стометровки» выставили на продажу

В Перми продают коммерческое помещение в доме, где раньше находился магазин «Стометровка».

На сайте «Авито» выставлено объявление о продаже объекта на первом этаже площадью 240 м2. У помещения свободное назначение, отдельный вход с улицы Ленина, запасной выход и парковка на 15 мест. Окна в нем витражные. Помещение бывшей «Стометровки» выставлено на продажу за 84 млн рублей.

Напомним, на продажу также выставлены помещение на Комсомольском проспекте, где планировали разместить третий магазин «Золотое яблоко», а также здание Chicken на Ленина.