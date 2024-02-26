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Недвижимость

Помещение бывшей «Стометровки» выставили на продажу

Авито

В Перми продают коммерческое помещение в доме, где раньше находился магазин «Стометровка».

На сайте «Авито» выставлено объявление о продаже объекта на первом этаже площадью 240 м2У помещения свободное назначение, отдельный вход с улицы Ленина, запасной выход и парковка на 15 мест. Окна в нем витражные. Помещение бывшей «Стометровки» выставлено на продажу за 84 млн рублей.

Напомним, на продажу также выставлены помещение на Комсомольском проспекте, где планировали разместить третий  магазин «Золотое яблоко», а также здание Chicken на Ленина.

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