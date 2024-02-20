На продажу выставили помещения, где хотели открыть третье «Золотое яблоко»

Собственник продает помещение на Комсомольском проспекте, где должен был открыться третий магазин «Золотое яблоко» в Перми.

В объявлении на «Авито» указано, что на продажу выставлены 1 и 2 этаж общей площадью 1423,4 м2. Их отдают только вместе, за это просят 285,38 млн рублей. В помещениях проведены ремонтные работы до стадии «чистовая отделка».

Ранее появилась информация о том, что в здании на Комсомольском проспекте, 36 откроется третий магазин сети «Золотое яблоко». Два других есть в торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета». В 2022 году проект на реконструкцию помещения для «Золотого яблока» прошел экспертизу. Собственник объяснил, что в этом месте магазин открыт не будет.