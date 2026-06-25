Апарт-отель международной сети планируют построить в Перми

В планах — построить апарт-отель в Перми на 500 юнитов. Проект может потребовать не меньше 3,5 млрд рублей инвестиций. По словам представителей сети YES, сегмент апарт-отелей в Пермском крае относительно свободен, а туристический потенциал региона за три года вырос на 20%.

Сейчас в Перми представлены в основном классические отели и квартиры посуточной аренды в апарт-комплексах. В городе работают больше 30 гостиниц и хостелов, а в 2026 году готовятся открыть Azimut Hotels на месте ВКИУ и и МФК «Бизнес-парк Гоголь» с комплексом апартаментов.

Информационный обзор редакции.