Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Андрей Шихов рассказал, когда в Перми ожидать первый снег

В следующем месяце начнется похолодание: во многом отвечающий за теплую погоду антициклон «Герхард» сменится другим, об этом сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края». 

Архив редакции

Влияние антициклона «Герхард начнет ослабевать 31 октября: в Перми днем будет +8...+10 градусов, ночью температура опустится до -5 градусов. 1 ноября днем ожидается незначительное похолодание +4...+6 градусов, ночью прогнозируется 0 градусов.

Первая декада ноября снова будет теплее нормы на 2-4 градуса. 2–3 ноября в регион придет еще один антициклон из Скандинавии, который принесет преимущественно сухую погоду. Далее — период осадков: 4 ноября ожидаются небольшие, а интенсивные, в виде мокрого снега, начнут выпадать 5 ноября.

Первые снегопады в Перми возможны к 7 ноября. Снежный покров сможет сформироваться примерно в середине месяца, но ненадолго. 

Мы также информировали: треть населения Перми останется без воды на полтора дня в ноябре.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: