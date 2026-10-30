Андрей Шихов рассказал, когда в Перми ожидать первый снег

Влияние антициклона «Герхард начнет ослабевать 31 октября: в Перми днем будет +8...+10 градусов, ночью температура опустится до -5 градусов. 1 ноября днем ожидается незначительное похолодание +4...+6 градусов, ночью прогнозируется 0 градусов.

Первая декада ноября снова будет теплее нормы на 2-4 градуса. 2–3 ноября в регион придет еще один антициклон из Скандинавии, который принесет преимущественно сухую погоду. Далее — период осадков: 4 ноября ожидаются небольшие, а интенсивные, в виде мокрого снега, начнут выпадать 5 ноября.

Первые снегопады в Перми возможны к 7 ноября. Снежный покров сможет сформироваться примерно в середине месяца, но ненадолго.

Мы также информировали: треть населения Перми останется без воды на полтора дня в ноябре.

Информационный обзор редакции.