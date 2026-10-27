Треть населения Перми останется без воды на полтора дня в ноябре

С 09:30 14 ноября до 21:30 15 ноября воду отключат полностью в Индустриальном и Свердловском районе, за исключением микрорайона Николая Островского. Также без нее останутся микрорайон Городские горки (от Студенческой до Старцева), район Мильчакова и территория, ограниченная улицами Локомотивная, Академика Вавилова, шоссе Космонавтов и Строителей, поселки Фролы и Ферма. Подвоза воды не будет — только для объектов социальной сферы, поэтому пермяков просят заранее позаботиться о необходимом запасе.

Как объяснили в «Новогор-Прикамье», такое масштабное отключение воды в Перми связано с модернизацией инфраструктуры, которая началась в 2026 году. В рамках одного из этапов специалисты проведут переустройство водопроводных сетей, для этого требуется временная остановка воды.