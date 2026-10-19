Магазин «Ашан» собираются закрыть в 2027 году

Единственный в Перми гипермаркет сети «Ашан» собираются закрыть. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на сотрудников магазина, которых попросили написать заявление на увольнение. Ретейлер работает в городе с 2015 года.
Пресс-служба российского подразделения Auchan Retail — «АШАН Ритейл Россия» подтвердила, что сеть в Перми перестанет работать, но не в ближайшее время. В рамках стратегического планирования магазин намерены закрыть в 2027 году. Остальные магазины торговой сети в России планируют оставить.
Недавно мы рассказывали о том, что магазин одежды «Модные дети» объявил о закрытии спустя 19 лет работы.
Информационный обзор редакции.
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