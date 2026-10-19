Магазин «Ашан» собираются закрыть в 2027 году

Пресс-служба российского подразделения Auchan Retail — «АШАН Ритейл Россия» подтвердила, что сеть в Перми перестанет работать, но не в ближайшее время. В рамках стратегического планирования магазин намерены закрыть в 2027 году. Остальные магазины торговой сети в России планируют оставить.

Недавно мы рассказывали о том, что магазин одежды «Модные дети» объявил о закрытии спустя 19 лет работы.

Информационный обзор редакции.