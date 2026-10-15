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Магазин одежды «Модные дети» объявил о закрытии: он проработал 20 лет

Мультибрендовый магазин одежды «Модные дети» в Перми закрывается. Планируется, что он проработает до конца декабря. 

Магазин «Модные дети»/ВКонтакте

Решение о закрытии магазина руководители называют данностью времени и необходимостью в переменах. «За 20 лет работы мы ничего не меняли, не делали ни одного ребрендинга, — поделилась с редакцией «Прм.Собака.ru» собственница магазина Наталья Константинова. — Чтобы начать что-то новое, даже не сейчас, а когда-нибудь в будущем, нужно вовремя освободиться от старого. Поэтому мы приняли решение закрыть этот магазин. Уже дальше будем думать: развиваться нам в этом направлении или выбрать иное. Но в любом случае у нас еще остается магазин "Чико"».

Недавно мы рассказывали, что осенью в Перми закрывается магазин Mango.

Информационный обзор редакции.

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