Магазин одежды «Модные дети» объявил о закрытии: он проработал 20 лет

Решение о закрытии магазина руководители называют данностью времени и необходимостью в переменах. «За 20 лет работы мы ничего не меняли, не делали ни одного ребрендинга, — поделилась с редакцией «Прм.Собака.ru» собственница магазина Наталья Константинова. — Чтобы начать что-то новое, даже не сейчас, а когда-нибудь в будущем, нужно вовремя освободиться от старого. Поэтому мы приняли решение закрыть этот магазин. Уже дальше будем думать: развиваться нам в этом направлении или выбрать иное. Но в любом случае у нас еще остается магазин "Чико"».

Недавно мы рассказывали, что осенью в Перми закрывается магазин Mango.

Информационный обзор редакции.