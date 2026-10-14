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Запасли пескосоляную смесь и восстанавливают проезды к полигонам: мэр Перми рассказал, как в городе готовятся к снегопадам

Стало известно, как в Перми готовятся к снегопадам. Судя по прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, первые ожидаются уже с 19 октября. Глава города Эдуард Соснин рассказал, что сейчас восстанавливают проезды к полигонам для складирования снега.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Рабочие завершили укрепление дорожного полотна и сейчас обустраивают освещение подъездов к полигонам. Тот, что находится на Промышленной улице, почти готов. Восстановление проезда к полигону на Ласьвинской завершат на следующей неделе.

Подрядчики начали готовить дорожную технику для уборки и вывоза снега. В этом сезоне планируют использовать 300 единиц: самосвалы, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и другую спецтехнику. Для борьбы с наледью в Перми заготовили свыше 3 тыс. тонн галита, 19,8 тыс. тонн пескосоляной смеси и около 2 тыс. тонн песка.

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