Запасли пескосоляную смесь и восстанавливают проезды к полигонам: мэр Перми рассказал, как в городе готовятся к снегопадам

Рабочие завершили укрепление дорожного полотна и сейчас обустраивают освещение подъездов к полигонам. Тот, что находится на Промышленной улице, почти готов. Восстановление проезда к полигону на Ласьвинской завершат на следующей неделе.

Подрядчики начали готовить дорожную технику для уборки и вывоза снега. В этом сезоне планируют использовать 300 единиц: самосвалы, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и другую спецтехнику. Для борьбы с наледью в Перми заготовили свыше 3 тыс. тонн галита, 19,8 тыс. тонн пескосоляной смеси и около 2 тыс. тонн песка.