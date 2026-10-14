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Метеорологи рассказали, когда ждать вторжения холода и первых снегопадов в Пермском крае

После продолжительной волны тепла в Пермском крае ожидается вторжение холода с Баренцева моря и первые снегопады. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, на это указывают все прогностические центры.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

С понедельника, 19 октября, вторжение холода с Баренцева моря произойдет в тылу циклона, ныряющего с Баренцева моря на север Западной Сибири. Из-за этого ожидается похолодание до значений, близких к норме октября (0…+5°С) с зарядами мокрого снега. После этого над Уралом может установиться высотная ложбина с регулярными осадками, в том числе в виде снега.

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что переход от теплой осенней погоды к предзимью с первыми снегопадами, как правило, происходит на рубеже второй и третьей декады октября.

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