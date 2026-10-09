Метеорологи предупредили о двух выносах тепла в Пермском крае: первый ожидается 10 октября

На юге Пермского края потепление связано с двумя выносами тепла с Южной Европы в теплых секторах циклонов. Первый ожидается 10 октября, второй — 13-14 октября, и он окажется мощнее. По словам метеорологов, на юге воздух прогреется до +15…+18°С, но на север тепло не доберется. В Перми же вынос вряд ли даст сильный прогрев из-за облачности, но можно ожидать до +15°С. Метеорологи говорят, что эти значения далеки от рекордов 1997 года, тогда температура воздуха превышала +21°С.

Осадки в период с 10 по 14 октября распределятся неравномерно. На севере Пермского края может выпасть до половины месячной нормы.