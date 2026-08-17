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Практика погребения длилась больше 130 лет: известно, чьих захоронений в Архиерейском квартале больше всего

Подведена промежуточная статистика захоронений в Архиерейском квартале. Ее составили на основании анализа исключительно документальных источников. Практика погребения на этой территории продолжалась более 130 лет. Первое датируется 1796 годом.

Музей Архиерейского квартала/ВКонтакте

В музее Архиерейского квартала рассказали, что к настоящему времени выявлено около 599 захоронений. Но специалисты уточняют, что это не точное число погребенных, а только данные из сохранившихся источников, поэтому фактическое число захоронений в разы больше.

По статистике, наиболее многочисленные захоронения (больше 27% или 161 могила) принадлежат чиновникам и членам их семей. На Архиерейском кладбище обнаружили много захоронений:

  • купцов (18,6% или 112 могил)
  • представителей духовенства (17,5% или 105 могил)
  • мещан (14,1% или 85 могил)
  • потомственных и личных почетных граждан (7,6% или 46 могил)

Остальные 85 захоронений (или 14,1%) принадлежат дворянам, крестьянам, военным, врачам, преподавателям, учеными, ремесленниками, а также тем, чьи фамилии (а порой и имена) не сохранились.

Напомним, сейчас в Архиерейском квартале, на котором еще пару лет назад находился пермский зоопарк, проходят археологические раскопки для того, чтобы установить границы старинного некрополя. Их проводят в рамках благоустройства территории. 

Информационный обзор редакции.

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