Практика погребения длилась больше 130 лет: известно, чьих захоронений в Архиерейском квартале больше всего

В музее Архиерейского квартала рассказали, что к настоящему времени выявлено около 599 захоронений. Но специалисты уточняют, что это не точное число погребенных, а только данные из сохранившихся источников, поэтому фактическое число захоронений в разы больше.

По статистике, наиболее многочисленные захоронения (больше 27% или 161 могила) принадлежат чиновникам и членам их семей. На Архиерейском кладбище обнаружили много захоронений:

купцов (18,6% или 112 могил)

представителей духовенства (17,5% или 105 могил)

мещан (14,1% или 85 могил)

потомственных и личных почетных граждан (7,6% или 46 могил)

Остальные 85 захоронений (или 14,1%) принадлежат дворянам, крестьянам, военным, врачам, преподавателям, учеными, ремесленниками, а также тем, чьи фамилии (а порой и имена) не сохранились.

Напомним, сейчас в Архиерейском квартале, на котором еще пару лет назад находился пермский зоопарк, проходят археологические раскопки для того, чтобы установить границы старинного некрополя. Их проводят в рамках благоустройства территории.

Информационный обзор редакции.