На территории Архиерейского квартала планируют устроить лапидарий — собрание каменных артефактов

В Пермской митрополии рассказали, что для проекта лапидария создана специальная рабочая группа. Она займется изучением примеров таких экспозиций при монастырях в других городах.

Были созданы рабочие группы еще по трем направлениям. Первая под руководством Михаила Перескокова займется курированием археологических наблюдений на территории Архиерейского квартала. Вторая группа под кураторством директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой будет создавать музейное пространство, в частности, упорядочивать и систематизировать найденные в ходе археологических изысканий артефакты. Третьей предстоит сформировать информационный банк по лицам, захороненным на территории Архиерейского квартала, а также составить список их потомков. Для этого будут использоваться архивные справки и документы, информация музея и Русской Православной Церкви.

Информационный обзор редакции.